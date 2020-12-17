На Кубани шквал снес новогоднюю елку

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В поселке Кабардинка ураганный ветер был настолько сильным, что гнул деревья до земли. «Под раздачу» вместе с тополями и кленами попала и искусственная новогодняя ель. В поселке Кабардинка шквал практически снес новогоднюю елку.

– Главное, что новогодняя елка стала лысой. Ветер оторвал и унес целые куски искусственных веток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы.

Вокруг искусственной ели разбросаны игрушки, повреждена гирлянда. В мэрии курортной территории обещали елку оперативно восстановить.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее 24 часа на Черноморском побережье в районе Геленджика и Новороссийска погода по-прежнему будет очень ветреной. Порывы будут достигать 14-17 м/с.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае на ближайшие сутки прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром возможен мокрый снег. Кроме того, синоптики предупреждают водителей о тумане и гололеде на дорогах. В Геленджике устраняют последствия шквала. Ураганный ветер был настолько сильным, что гнул деревья до земли.