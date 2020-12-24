На Кубани «Гаражное вино» фермеров будут продавать на ярмарках Кубани. Соответствующее изменение будет внесено в постановление губернатора. Его подготовил региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.По новым правилам алкогольную продукцию можно купить не только в магазинах, но и на ярмарках.– Запрет на реализацию алкоголя на выставках-ярмарках снят для поддержки местных производителей авторского или «гаражного» вина, - сообщил руководитель департамента Роман Куринный.По его словам, в всего на Кубани более 20 сельхозпроизводителей, которые занимаются производством винодельческой продукции.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанское вино получило высокую оценку экспертов Дании. Зарубежные эксперты провели дегустацию. Одновременно Кубань увеличила экспорт вина в четыре раза.