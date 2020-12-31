В Сочи ликвидировали лесной пожар в районе Ореховского водопада.Возгорание в сочинском лесу произошло накануне, 29 декабря. В районе села Пластунка загорелась сухая растительность. За ночь огонь распространился на несколько десятков квадратных метров. Пожар продолжают тушить. Лесная подстилка горит в труднодоступной местности.- По состоянию на 09:00 31 декабря за два дня огонь прошёл 6 гектаров, на настоящий момент полоса горения составляет 300 метров, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев. - Задействовано 100 человек личного состава, это специалисты ЮРПСО, МЧС, управления МЧС по городу Сочи, МУК \\"Служба спасения Сочи\\" и \\"Кубань-Спас\\".В 09:35 возгорание лесной подстилки на горе Кума было полностью потушено.