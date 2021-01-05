В Сочи глава города Алексей Копайгородский среди причин многочисленных лесных пожаров в начале января назвал поджоги.- На данный момент доподлинно известно, что не обошлось без намеренных поджогов. Те, кто совершает подобные действия, - преступники, и отвечать за содеянное им придётся по всей строгости закона, - сообщил мэр курорта.Все пожары в Сочи возникли из-за человеческого фактора. Уже выявлены пять человек, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов. С ними работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной.По данным пресс-службы мэрии, в городе остался один очаг возгорания лесной подстилки в районе села Варваровка. Всего с 29 декабря ликвидировано 8 очагов возгорания в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.