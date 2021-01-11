СК начал проверку по материалам СМИ сообщений об обрушении 10 января под тяжестью мокрого снега воздухоопорного купола в спорткомплексе на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре.- По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара организована доследственная проверка,- сообщает СУ СК по краю.Как сообщается, следователи намерены изучить строительную документацию спорткомплекса ,где проводились занятия с детьми.СК намерен установить обстоятельства происшествия, а также узнать, кто несет ответственность за расчистку снега на куполе.- По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты доследственной проверки Андреем Масловым поставлены на контроль, - говорится в сообщении СУ СК по краю.