В Краснодарском крае ожидается резкий скачок температуры воздуха. 13 января в регионе ожидается потепление до +17 градусов, в основном на Черноморском побережье. В Краснодаре столбики поднимутся до отметки 12 градусов. А к Крещению температура опустится до -15 ночью, днем будет держаться около -4 градусов.- 13 января в регионе ожидается сильный дождь, местами мокрый снег, на побережье воздух прогреется до +17. С 14 числа начнет холодать. К 17 января дневные температуры опустятся до -5, а ночью ожидается до -8 градусов мороза, а уже в ночь на 19 января прогнозируют до -11 градусов со знаком минус, в пригороде - до 13-15 градусов мороза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Из-за резкой смены температур на Кубани образуется сильный гололед, также дороги окутает туманом. Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что стал известен прогноз погоды на Крещение в Краснодаре. Напомним, что один из важнейших православных праздников в этом году приходится на рабочий день – вторник.