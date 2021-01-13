На Кубани распространили штормовое предупреждение. Оно касается курортного города Сочи. Спасатели предупредили о возможном формировании смерчей над морем.- 14, 15 и 16 января на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В ведомстве добавили, что при усилении ветра не нужно выходить из зданий, важно внимательно смотреть за детьми. На лице рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера.Ранее «Комсомолка» сообщала, что на курорте ждут погодного апокалипсиса, в горах остановили канатные дороги. Также в Сочи продолжают ликвидировать последствия разбушевавшегося ветра.