За всю историю метеонаблюдений в Сочи 13 января установлен абсолютный рекорд по температуре воздуха. По данным на 9 часов утра, температура воздуха в городе достигла 21,2 градуса со знаком плюс.Предыдущий температурный рекорд в Сочи был зафиксирован 53 года назад. Тогда 13 января 1968 года воздух прогрелся до 20 градусов.Ранее «Комсомолка» сообщала, что высокие температуры воздуха связаны с циклоном, второй фактор – теплое море. Уже завтра южные потоки сменятся антициклоном и в регионе, в том числе и Сочи, начнет холодать.Также напомним, что в Сочи распространили штормовое предупреждение, над морем в течение трех днем могут возникать смерчи. На курорте в настоящее время сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ожидаются дожди и грозы.