В Краснодарском крае зима никак не может определиться с погодой. Выпавший на днях снег, на радость детворе, почти растаял от внезапно обрушившегося дождя. Но уже к концу недели холода вернутся.- На территории всего края потеплело из-за южного циклона. Потоки поменялись на тропическое направление, но это кратковременно. Центр циклона сейчас находится над Азовским морем, теплые воздушные массы опоясывают регион. Поток будет постепенно смещаться к северу, а под влиянием антициклона уже завтра будет заблокирован на европейской части страны и там разрушится, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования Александр Колесник.Вероятнее всего, что с наступлением морозов, а они грядут к 15 января, на Кубань вновь выпадет снег.Напомним, в Сочи сегодня, 13 января, побит температурный рекорд.