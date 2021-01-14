В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 14 января за последние сутки в регионе не стало еще 15 человек.- В Краснодаре скончалась 61-летняя женщина из Мостовского района, также местных жителей 82, 84 и 65 лет. Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти мужчин 78 и 79 лет из Кропоткина. В Лабинской ЦРБ скончалась 53-летняя пациентка из Курганинска. В Северской ЦРБ – 62-летняя женщина, а в Крымске – 70-летняя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.Не стало 70-летней жительницы Крымска, она умерла в районной больнице. В Красноармейской ЦРБ не удалось спасти 56-летнего мужчину. В Темрюкской ЦРБ умерла 80-летняя местная жительница, в Новороссийска – 78-летний мужчина, в Сочи – 92-летняя женщина. Также не стало 58-летнего жителя Туапсе и 80-летней женщины из Армавира, они скончались в местных больницах.Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 14 января за сутки в госпитали с коронавирусом попали 195 человек. Также сообщалось, что из-за COVID-19 распускают детские сады в Краснодаре и Динском районе.