Последствия ледяного дождя в Краснодаре устраняют 40 единиц спецтехники

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Ледяной дождь в Краснодаре серьезно подпортил жизнь горожанам. Коммунальным службам краевого центра поручено провести дополнительную обработку городских дорог и тротуаров.

Кроме того, с вечера и в течение ночи 40 единиц спецтехники засыпает противогололедными реагентами все мосты и путепроводы.

- Утром остановки и подземные переходы обработают песко-соляной смесью, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. - Этим займутся дежурные бригады мусороуборочной компании.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краевом центре на 35 управляющих компаний составили протоколы из-за сосулек на крышах и не убранного вовремя снега. На данный момент обследовано более 100 многоквартирных домов, в 80 из них обнаружены нарушения.