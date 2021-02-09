Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету: тренеры сказали, кто побежит первую гонку ЧМ

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Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету. Она пройдет уже завтра в Поклюке. Именно эстафета откроет программу мирового форума в Словении.

Состав сборной России на смешанную эстафету: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Отметим, что в таком сочетании национальная команда уже побеждала на этапе Кубка мира. В январе россияне стали первыми на турнире в немецком Оберхофе.

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