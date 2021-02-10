Фото: архив КП

В Краснодаре нашли двух пропавших школьников: 9-летнего Романа Шляхтина и 10-летнего Дмитрия Семерикова.

Напомним, что дети ушли из дома в школу и пропали. Очевидцы рассказали, что мальчики сели на автобус №120 и поехали в сторону ТРЦ «Красная Площадь».

- Дети обнаружены, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции.

Подробности поисковой операции не разглашаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что завершены поиски 12-летнего мальчика, загадочного пропавшего в Краснодаре. Ребенок вечером пошел гулять. С собой он взял велосипед белого цвета. В назначенное время ребенок не вернулся. Женщина тут же забила тревогу, стала разыскивать сына сама, но все безуспешно. Телефон его был выключен, друзья не знали о его местонахождении.