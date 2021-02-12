Высокопоставленные офицеры полиции в Сочи задержаны за получение взяток

Фото мэрии Сочи

Начальник транспортной полиции в морпорту Сочи и его непосредственный руководитель в городском линейном управлении в течение 2019 и 2020 годов систематически питались в кафе у моря, оплачивая счета за еду и напитки с 50-% скидкой.

Взамен этого полицейские начальники оградили общепит от всех проверок по линии своих подчиненных. Спустя 2 года оба начальника были задержаны сотрудниками СК.

- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по подозрению в совершении преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержаны начальник линейного отделения полиции в морпорту Сочи Сочинского ЛУ МВД России на транспорте и начальник Сочинского ЛУ МВД России на транспорте,- говорится в сообщении СУ СК России на транспорте.

Вскоре задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

- По данному факту в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, приказом Управления должностные лица отстранены от выполнения служебных обязанностей в соответствии со ст. 73 Федерального закона Российской Федерации № 342-ФЗ - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

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