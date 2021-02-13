Снежная буря за 30 секунд: появилось видео сильного снегопада в Краснодаре

За полчаса город замело.
Фото: Евгения ХИЛЬКО
В Сети появилось видео нового снегопада, который обрушился на Краснодар утром 13 февраля.
Что любопытно, ролик был снят с помощью техники таймлапс. Снежная буря пронеслась по городу буквально за 30 секунд.
На кадрах можно увидеть, как из-за обильного снега сначала побелели улицы, видимость стала ухудшаться. А затем выросли небольшие сугробы.
В конце видео все оказалось завалено снегом.
Отметим, что аэропорт Краснодара пока работает. Но воздушная гавань еще вечером перешла на усиленный режим работы. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае