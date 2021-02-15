Аэропорт Краснодара возобновил работу после многочасового перерыва

Фото аэропорта Краснодара

Аэропорт Краснодара 15 февраля примерно в 15 часов возобновил прием воздушных судов после перерыва в работе из-за сильного снегопада.

- Из-за снегопада были задержаны 11 авиарейсов,- сообщают в аэропорту.

Как ранее сообщала «Комсомолка», работу краснодарского аэропорта приостановили еще в 4 утра. Основной причиной стали снежные заносы на взлетно-посадочной и рулежных полосах.

Представители аэропорта также обратились к пассажирам с просьбой заранее уточнять время и статусы рейсов.

В Краснодаре 15 февраля возникли существенные проблемы с передвижением по городу из-за снежных заносов. Власти города бросили на уборку снега всю имеющуюся технику.