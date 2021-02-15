В Краснодаре расчищать дороги будут всю ночь

Фото: krd.ru.
В краевом центре расчищать и обрабатывать дороги будут всю ночь. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На улицы вышли 87 снегоуборочных машин.
- Ситуацию с расчисткой контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.
Представитель пресс-службы напомнила, что в течение дня в столице Кубани привели в порядок около 200 участков проезжей части. Для этого понадобилось более 630 тонн песко-соляной смеси.
После обработки основных магистралей, снегоуборочная техника начала работу на дорогах второстепенного значения.
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