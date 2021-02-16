Заснеженная трасса. Скрин из видео: t.me/krd_tipich_ru

На Кубани ограничено движение грузового транспорта в сторону Джубги. По предварительной информации причиной закрытия трассы стала скользкая дорога.

- На данный момент в Горячеключевском районе Госавтоинспекция ограничила движение грузового транспорта в направлении Джубги, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани сотрудники Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения в снегопад быть особенно внимательными. Из-за плохой видимости пешеходы должны иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

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