На Кубани восстановили движение грузового транспорта в сторону Джубги

Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В районе Горячего Ключа восстановили движение грузовых автомобилей по трассе М-4 «Дон».

- Дорогу для грузовиков в районе Горячего Ключа открыли ночью, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне сотрудники ДПС ограничили движение на трассе в сторону Джубги из-за сильного снегопада. По предварительной информации причиной закрытия региональной дороги стал еще и гололед.

По прогнозу снег в регионе будет идти еще в течение всего сегодняшнего дня. Местами ожидается метель. Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем.