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В Сочи аварии на электросетях после снегопада устраняют более 170 специалистов

Многие потребители уже вновь запитаны
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Россети Кубань

Фото Россети Кубань

Ремонтные бригады энергетиков продолжают устранять аварии на сетях сети в Сочи, где из-за мощного снегопада оказались повреждены многие объекты.

В работах задействовано 173 человека и 54 единицы спецтехники.

Более всего снегопад навредил горным селам Аше, Совет Квадже Волковка, Красная воля, Илларионовка, Калиновое озеро, Воронцовка, Галицино, Монастырь, Ермоловка, Чайсовхоз, Вардане-Верино.

- У части потребителей энергоснабжение уже восстановлено,- сообщает мэрия Сочи.

Энергетики в работе взаимодействуют с мэрией Сочи, подразделениями МЧС и спасательной службой «Кубань-Спас».

Для питания социальных объектов используются передвижные дизельгенераторы.

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