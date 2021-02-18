На Кубани восстановлено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами в Апшеронском районе

Фото ГУ МЧС по краю

На Кубани экстренным службам удалось расчистить узкоколейную железную дорогу в Апшеронском районе, которая в течение нескольких минувших дней была завалена снегом.

Из-за этого продукты питания для местных жителей сел Кушинка, Режет и Десятый километр пришлось доставлять спасателям на снегоходах, преодолевая более 10 км по снежной целине. Ранее в Апшеронском районе был введен режим ЧС.

- По состоянию на 16.00 18 февраля узкоколейная железная дорога в Апшеронском районе от снега расчищена, сообщение с 3 населенными пунктами Апшеронского района восстановлено,- говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.