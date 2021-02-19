Тренер «Динамо Загреб» восхитился Сергеем Галицким после победы над «Краснодаром» в Лиге Европы

Фото: пресс-служба ФК Краснодар
«Краснодар» остается единственным российским клубом, который продолжает борьбу в еврокубках. В четверг, 18 февраля, «быки» встречались с «Динамо Загреб» в матче 1/16 финала Лиги Европы. После равной первой половины, которая закончилась со счетом 1:1, российский клуб уступил во второй – 2:3. Чтобы выходить в следующий раунд еврокубка, команде Мурада Мусаева нужно 25 февраля побеждать в Загребе.
После победы над «Краснодаром» главный тренер «Динамо Загреб» неожиданно заговорил о владельце российской команды, Сергее Галицком.
- Для нас большая честь и радость играть на таком стадионе. Мы благодарим человека, который создал эту команду и построил такую арену, – сказал Зоран Мамич.
Также специалист не скупился на комплименты в адрес своей команды.
- Мы полностью контролировали игру и проявили надежность. Я не могу быть недовольным реализацией. Мы забили три гола в гостях. Хотя должны были отличаться еще больше, – резюмировал специалист.
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