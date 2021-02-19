На подъезде к Крымскому мосту выставили технику для помощи застрявшим в снегу грузовикам

Фото пресс-службы администрации края

Движение по Крымскому мосту 19 февраля остаётся закрытым из-за метели. Для водителей организованы пункты обогрева и перехватывающая парковка. Также на подъезде к путепроводу выставили технику для помощи большегрузам.

- В случае необходимости оказания помощи водителям большегрузных автомобилей подготовлена тяжелая техника от организаций Темрюкского, Красноармейского и Славянского районов, - добавили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что 19 февраля ограничили движение большегрузного транспорта в Темрюкский район со стороны Крымского района, Славянского района и города Анапы из-за снегопада

Крымский мост и трассы в Темрюкском районе продолжают убирать от снега. Движение в направлении полуострова будет восстановлено после расчистки дорог.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что метель в Краснодарском крае и Крыму парализовала движение на подъездах к Крымскому мосту. На подъездах из-за ограничений собрались многокилометровые заторы. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок в сторону Темрюкского района и Крымского моста 19 февраля.