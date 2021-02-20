Наталья Маслова

Похороны известной сочинки Натальи Масловой пройдут 20 февраля в Сочи. Она открыла в городе свою фотошколу. Она сразу стала одной из самых лучших на курорте. Затем появилась известная во всей стране фотостудия «Белая Дача».

- Она умерла от коронавирусной инфекции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» друзья известного фотографа. – Сейчас болеет ее мама.

На неделе в Сочи объявили сбор средств на похороны Натальи Масловой. Прощание с известным фотографом состоится 20 февраля на Барановском кладбище в Сочи в 13:00.

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Прощание с Натальей Масловой состоится 20 февраля на Барановском кладбище (читайте далее).