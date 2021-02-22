День защитника Отечества в Краснодарском крае 2021: онлайн-акции и флешмобы

В День защитника Отечества в Краснодарском крае пройдут различные акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 февраля на Кубани пройдут мероприятия и акции. Правда, День защитника Отечества в Краснодарском крае 2021 в основном уйдет в онлайн формат. Зато поучаствовать в акциях смогут все желающие.

Итак, что ждет Кубань 23 февраля:

Акция «Письмо Победы». Все желающие могут нарисовать поздравительную открытку ветеранам войны, отсканировать и разместить в соцсетях. А волонтеры их сначала опубликуют на сайте движения «Волонтеры Победы», потом распечатают и вручат ветеранам.

Акция «Скажи спасибо лично». Она тоже проходит в социальных сетях. Надо только опубликовать фото, видео и небольшой рассказ о своем родственнике – защитнике страны.

- В рамках акции «Скажи спасибо лично» также можно записать короткое видео с поздравлениями военных или работников силовых ведомств, а также врачей, полицейских, учителей – тех, кому пришлось выполнять свой профессиональный долг в 2020 с усиленной нагрузкой, - пояснили в администрации Краснодарского края.

Кстати, утро 23 февраля во всех районах Кубани начнется с возложения цветов к памятникам павшим воинам. А тем временем стало известно, какая погода будет в Краснодарском крае 23 февраля 2021.

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