В 2020 году на Кубани за коррупцию осудили более 1, 6 тыс человек

В 2020 году за коррупционные преступления в крае осудили 1,6 тыс человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов подвел итоги прошлого года. На расширенном совещании судей он рассказал о том, сколько человек было осуждено в 2020 году и за что.

- Судами края в прошлом году рассмотрен 1 миллион 318 тысяч 595 дел и материалов, что 13 % больше, чем в 2019 году, - озвучил цифры Шипилов. - При этом рассмотрено 995 тысяч гражданских дел, 25 тысяч уголовных, более 270 тысяч дел об административных правонарушениях.

Всего в прошлом году служителям Фемиды поступило 29 772 административных дел. А среднемесячная нагрузка на судью составила 84 дела. Так в 2020 году за преступления коррупционной направленности в регионе осудили 1, 6 тыс человек. Среди них 80 человек пошли по этапу за преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления, 239 – за присвоение и растрату.

Кстати, в Краснодарском крае двоих полицейских осудили за взятку. В январе прошлого года они просили у местного жителя, задержанного с запрещенными веществами, полмиллиона рублей за непривлечение к ответственности.

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