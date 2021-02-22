В Сочи устранили аварию, из-за которой без воды сидела половина города

Воды в Сочи не было с вечера, 21 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи устранили аварию на сетях коммуникаций, после которой без воды остались 1,5 тыс. человек. Трубу прорвало вечером, 21 февраля на улице Медовои . Сразу же без блага цивилизации остались жители Адлера, центра Сочи и Хосты. Часть отдаленных сел тоже сидела без воды из-за этого.

И только утром, 22 февраля, аварию устранили. Сейчас воду уже начали подавать в квартиры сочинцев.

- Постепенно системы наполняются водой, - прокомментировали в пресс-службе сочинского водоканала.

Кстати, в местном водоканале заявили, что летом в городе не будет перебоев с водой из-за обильного снегопада, который обрушился на город недавно.

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