На Кубани похолодает до минус 18 градусов

На Кубани снова будет морозно Фото: Варвара ДЫМ

Судя по всему, ранней весны в этом году ждать не стоит. Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней. На Краснодарский край снова идут сильные морозы, а никак не потепление.

- 23 февраля прогнозируем дождь и мокрый снег на отдельной территории региона утром, - сообщила сайту «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – А в отдельных районах снег будет очень сильный, местами гололед. А порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов. В южной половине края – до минус трех. А днем на юге прогнозируем до шести градусов тепла. Но уже 24 февраля значительно похолодает.

В Краснодаре 24 февраля прогнозируют -3 - +2 градуса тепла днем и до минус 13 – ночью. В восточной половине края и северных районах ночи будут куда холоднее – до минус 18.

- На Черноморском побережье облачно с прояснениями, временами дождь и мокрый снег, - пояснила Попова. – В Новороссийске ветер разгуляется до 20-25 м/с.

Также синоптики рассказали, какой будет весна в Краснодарском крае. Они дали прогноз на март.

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В Краснодарском крае оттепель пришла лишь на пару дней. Зима снова возвращается и ударит лютыми морозами.

Напомним, что последний месяц зимы принес в регион рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра. Одновременно на Кубани держались аномальные морозы (продолжение)