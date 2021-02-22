На Новороссийск надвигается бора

На Новороссийск надвигается ветер

Холодный северный ветер надвигается на Новороссийск. По данным синоптиков, в ближайшие два дня на город-герой обрушится бора.

- Ветер до 25 метров в секунду прогнозируем 22 и 23 февраля в Новороссийске, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в краснодарском гидрометцентре.

В целом по Краснодарскому краю ожидается сильный снег, гололед и метель. В Новороссийске средняя скорость при боре обычно более 20 метров в секунду. Но рекорды был зафиксирован в 1928 году – тогда порывы ветра достигали 80 метров в секунду. Вместе с ветром на город-герой обрушится шторм.

Также синоптики дали прогноз на ближайшее время в целом по краю. На Кубань снова надвигаются лютые морозы. Но и ранней весны в этом году ждать не стоит. Синоптики рассказали, каким будет март в 2021 году.