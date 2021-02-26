На Кубани фонд развития промышленности планируется увеличить до 5 миллиардов рублей к 2022 году

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На предприятии корпорации «Электросевкавмонтаж» производят новый энергоцентр, который, как планируется, будет производить около 25 мегаватт электроэнергии и почти 40 мегаватт теплоэнергии.

Первого этап проекта намечено завершить в июле 2021 года, а полностью объект будет готов к работе к 2024-2025 году.

Мощности нового энергоцентра хватит, чтобы в случае коммунальных аварий в Краснодаре, в крупном микрорайоне города обеспечить всех его жителей теплом и светом.

Краевые власти в течение многих лет оказывают господдержку предприятию.

За последние 5 лет заводы корпорации получили почти 220 млн рублей займов из фонда развития промышленности и более 20 млн рублей субсидий из бюджета региона.

– Мы готовы и дальше поддерживать промышленные предприятия. Планируем увеличить объем фонда до 5 млрд рублей к 2022 году, – отметил Вениамин Кондратьев в ходе посещения предприятия.

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