Число заболевших COVID-19 на Кубани за неделю сократилось на 7,5%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В госпитали Краснодарского края каждый день продолжают поступать пациенты с коронавирусом. Но суточный прирост заболевших снижается.

- В течение последней недели на Кубани ежедневный прирост заболевших COVID-19 составлял 140-160 человек, включая случаи бессимптомного течения. В сумме порог на 7,5% ниже предыдущей недели. Темпы прироста начинают стабилизироваться, - сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Татьяна Межевая.

Также известно, что число зарегистрированных внебольничных пневмоний сократилось на 19,7%. Более чем в 42% случаев последней недели люди заразились, контактируя с больными в семье.

- Сейчас на особом контроле – прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии. С 25 декабря из этих стран прилетели 32 человека, из них шесть человек еще пока находятся на двухнедельной изоляции дома. Ни у кого из них коронавирус не выявлен, - добавили на брифинге.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 5 марта в госпитали Кубани попал еще 142 человек, среди них – 12 детей. За сутки в регионе зафиксировано 13 летальных исходов.