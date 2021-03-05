Более 136 тыс. человек на Кубани привились от коронавируса Спутником V

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В целом в крае работают 149 пунктов вакцинации, они расположены на базе поликлиник, ФАПов, центров медпрофилактики.

Семь мобильных пунктов также предлагают сделать прививку, пять из находятся в Краснодаре, по одному – в Сочи и Новороссийске.

Те, кто живут в дальних хуторах и станицах, могут получить прививку на базе мобильных медицинских комплексов.

По данным на 2 марта. в Краснодарский край поступило 170,2 тыс. доз вакцины ГамКовидВак (Спутник V). Привились 136,4 тыс. человек, в том числе за последние сутки – более 3 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 5 марта в госпитали Кубани попали еще 142 человека, среди них – 12 детей. За сутки в регионе зафиксировано 13 летальных исходов.

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