Последние новости на 8 марта 2021: стало известно, что стало с краснодарским авкапарком «Экватор»

Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП» - Кубань» публикует последние новости на 8 марта 2021.

Пассажир рейса Сочи – Новосибирск устроил погром на борту. Кидался бумажками, бил и оскорблял пассажиров.

В переулке Кирпичном в Краснодаре появится запрет на парковку машин. Он будет действовать с 29 марта.

Ситуация с коронавирусом по-прежнему находится под контролем санитарных врачей. Число жертв ковида выросло на 14, за сутки заболели еще 138 человек.

Краснодарский аквапарк «Экватор» не работает больше пяти лет. Местные жители часто жаловались на шум, доносящийся оттуда. Поэтому заведение закрыли. Что стало с некогда популярным местом отдыха горожан.

КСТАТИ

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 14 марта

Согласно новому постановлению, маски по-прежнему являются обязательным атрибутом одежды для жителей и гостей Кубани во время нахождения в общественных местах (подробнее)