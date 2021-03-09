В центре Краснодара 10 марта отключат светофоры

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перенос светофоров на новые опоры на перекрестке улиц Красной и Буденного намечен на 10 утра. Работы продлятся до 17.00.

Старые светофоры демонтируют.

- Ситуацию на дороге будут отслеживать специалисты Центра организации дорожного движения. При необходимости привлекут и сотрудников ГИБДД, - уточнили в мэрии города.

В мэрии водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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