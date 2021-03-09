Участники экспедиции "РоссиЯ-2021" посетили в Анапе технопарк "Эра"

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Стартовавшая 3 марта из Адлера всероссийская экспедиция на велосипедах “РоссиЯ” прибыла в Анапу. Путешественники встретились с мэром Василием Швецом и побывали в технополисе “Эра”.

Всего в экспедиции 10 человек и ее возглавляет известный краснодарский путешественник Константин Мержоев. В планах экспедиции пройти вдоль российских границ 34 тыс. километров за один год.

Путешественники планируют преодолеть это немалое расстояние на разных средствах передвижения - велосипедах, ледоколах автомобилях и т.п. Сейчас их маршрут пролегает через Крым в Мурманск.

- Россию можно открывать всю жизнь! Нам хотелось бы встряхнуть молодежь, чтобы она поняла, в какой прекрасной и великой стране живет: огромной, многонациональной, многоконфессиональной, - сказал Константин Мержоев.

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