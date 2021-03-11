Краснодар парализовали 10-бальные пробки

Фото КП

Зимняя непогода в Краснодаре в начале весны спровоцировала прямо-таки предновогодние пробки. Водителей предупреждают, что движение на улицах города в оставшиеся дни декабря встанет. 11 марта, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», краевой центр сковали десятибалльные пробки. Множество улиц окрашены в красный цвет.

Особенно плотное движение в час пик было зафиксировано на улицах Сормовской, Уральской, Суворова и Ставропольской. Машины не могли проехать на Восточном и Южном обходах, Ростовское шоссе.

Фото: "Яндекс-пробки"

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на 16:00, согласно сервису Яндекс.пробки, пробки в городе оценивались в 7 баллов, однако с каждым часом обстановка становилась хуже.

К счастью, большинство водителей еще не успели сменить зимнюю резину на летнюю, потому День жестянщика пока никто не отмечает.

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