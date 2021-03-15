Выставка детских портретов откроется в Краснодаре

"Портрет дочери", художница Мария Кириллова, пресс-служба Краснодарского выставочного зала

16 марта в музее им. Ф.А Коваленко откроется выставка детского портрета "И вот портрет!".

В экспозиции будут представлены 18 работ художников разных времен.

Задача искусствоведов - показать зрителю, как менялось художественное представление о детском портрете художниками, начиная с 18 века.

Один из ранних портретов, представленных в России, - картина шведского художника Беньямина Патерсона "Портрет М. М. Хованской".

На выставке будут представлены портреты детей как из дворянских сословий, так и простых крестьян кисти Николая Рачкова, Дмитрия Палатко, Владимира Маковского, Бориса Кустодиева.

Заслуживает внимание и творчество кубанских художников-портретистов - картина Алексея Паршкова "Катенька", работа написанная еще в 1991 году. Художником изображен очень светлый и радостный образ девочки.

Выставка продлится по 16 мая.

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