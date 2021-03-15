Информация о пострадавших уточняется
В Краснодаре на Ростовском шоссе водители отмечают День жестянщика. Здесь произошло две аварии вечером в понедельник, информация о пострадавших уточняется.
Сначала было зафиксировано массовое ДТП с участие четырех автомобилей. И в скором времени один из легковых автомобилей задел другой в районе пересечения Ростовского шоссе и улицы Ягодина.
- По предварительным данным в аварии никто не пострадал, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.
Аварии не связаны с гололедом и туманом. В этот вечер погода в краевом центре облачная, но без осадков, температура воздуха до плюс восьми градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сочи произошла массовая авария
На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи (продолжение)