Информация о пострадавших уточняется

В Краснодаре на Ростовском шоссе водители отмечают День жестянщика. Здесь произошло две аварии вечером в понедельник, информация о пострадавших уточняется.

Сначала было зафиксировано массовое ДТП с участие четырех автомобилей. И в скором времени один из легковых автомобилей задел другой в районе пересечения Ростовского шоссе и улицы Ягодина.

- По предварительным данным в аварии никто не пострадал, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Аварии не связаны с гололедом и туманом. В этот вечер погода в краевом центре облачная, но без осадков, температура воздуха до плюс восьми градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи произошла массовая авария

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи (продолжение)