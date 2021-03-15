Подробности массовой аварии на Ростовском шоссе в Краснодаре

Авария произошла в 19:45.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала подробности массовой аварии с участие четырех автомобилей на Ростовском шоссе в Краснодаре.

Здесь столкнулись четыре машины, на месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняется, что стало причиной «гармошки». Движение на данном участке дороги некоторое время было затруднено. Авария произошла в 19:45.

- 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал по Ростовскому шоссе со стороны улицы Зиповской в сторону Солнечной и «догнал» КИА, за рулем которого был 40-летний мужчина, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – Иномарка врезалась в ВАЗ 2111, которым управлял 42-летний водитель.

Авария закончилась неожиданно: в виновника аварии - автомобиль ВАЗ 2110 - влетел Opel.

Артем Коноваленко уточнил, что в массовой аварии никто не пострадал.

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