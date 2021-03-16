На Кубань возвращаются дожди и ветер

На регион обрушатся дожди
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Краснодарский край снова окажется под ударом стихии. На этот раз на регион обрушатся дожди. Причем по прогнозам синоптиков, они зарядят как минимум на неделе.
- С 16 марта и до 25 числа в Краснодарском крае будут идти дожди, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в гидрометцентре региона.
16 марта будет еще и немного ветрено, порывы достигнуть 17 метров в секунду.
А вот в Анапе и Геленджике ветер разгуляется до 20 метров в секунду.
И несмотря на то, что пойдет дождь и будет дуть ветер, похолоданий ждать не стоит. Температура воздуха будет +14 градусов, а на юге Кубани и вовсе воздух прогреется до плюс 18.
Кстати, уже появился и прогноз погоды на апрель 2021. Синоптики рассказали, чего ждать во второй месяц весны.