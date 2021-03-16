Инвентаризацию участков под выращивание винограда на Кубани завершат к 1 апреля

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Уже 120 га виноградников заложили в Темрюке, Анапе и Новороссийске.

- Мы постепенно увеличиваем ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тыс. гектаров в год, сейчас уже 1,7 тыс. гектаров, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также в крае идет инвентаризация участков в восьми городах и районах края, пригодных под выращивание виноградной лозы.

К 1 апрелю реестр виноградопригодных участков подготовят в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах.

Власти хотят оградить эти территории от незаконной застройки.

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