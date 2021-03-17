На Краснодар 17 марта обрушился ливень с градом

На дорогах из-за дождя возможны заторы Фото: Ольга СУХОВА

В Краснодаре утром 17 марта прошел град. Черные тучи по-прежнему висят над городом. Синоптики говорят, что лить будет целый день.

- 17 марта воздух прогреется в краевом центре до +11, дождь ожидается до конца суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с дождём в Краснодаре дежурит водооткачивающая техника. На дорогах города возможны подтопления. В настоящее время на улицы выехали 20 водооткачивающих машин и 10 мотопомп.

- Ситуацию с подтоплениями отслеживают специалисты Центра мониторинга и ЕДДС, чтобы при необходимости направить технику к проблемным участкам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

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