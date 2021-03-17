Прогноз экспертов: Аномальные морозы на Кубани приведут к рекордному урожаю

Обильные снегопады и отрицательные температуры аграрии восприняли, пожалуй, больше с радостью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодарском крае теплый январь сменился лютым февралем. Климат действительно показал, какая зима может быть в Краснодарском крае. Были и обильные снегопады и лютые морозы - до минус 20. Сугробы же местами достигали метровой высоты. Но и холодный март дал понять, что садово-огородный сезон в регионе начинать рано. Хотя обычно в это время уже распускались фруктовые деревья.

Не навредили ли им холода?

- Сейчас рано говорить, погубили ли холода деревья или нет, - пояснил доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры плодовоягодных культур КубГАУ Сергей Чумаков. - У растений только формировались цветки, от которых зависит опыление и размножение. Мы должны увидеть цветение, опыление, завязь. Только тогда можно будет понять, способны ли к размножению деревья. А вот сравнивать яблоневые плантации с посевами зерновых и зернобобовых не очень правильно. Ведь снег укрывал поля и не пропускал морозов, с деревьями другая история. Но то, что сейчас идет глобальное изменение климата – это факт, и нам к этому необходимо быть готовыми.

Всего же в Краснодарском крае порядка 75% территории отдано под яблоневые сады. Примерно 10% - под сливы. Все остальное – посадки черешни и персика.

Винограду ни почем

Говоря об отрицательных температурах и угрозе выживаемости растений, нельзя пройти мимо винограда. Виноградные плантации - это гордость региона. Оказал ли холод и снег пагубное влияние на янтарную ягоду?

- Зима для винограда в Краснодарском крае для винограда прошла благоприятно. В тех регионах, где есть плантации, температура воздуха не опускалась ниже минус 14 градусов. Для винограда же критичной отметкой является минус 18 по Цельсию. Плюс снег напитал почву, а влага сослужит хорошую службу в плане сочности ягод, - рассказал «КП» - Кубань» ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского Федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия Валерий Петров. - Сейчас больше волнуют возможные заморозки после потепления, как это было в апреле прошлого года. Вот они могут погубить часть урожая. В 2020 плантации Анапского и Темрюкского районов потеряли до 10% винограда.

ВАЖНО

Засуха не повторится?

Обильные снегопады и отрицательные температуры аграрии восприняли, пожалуй, больше с радостью. Ведь снег дает влагу почве. А еще вредители зимой не развиваются. И чем сильнее мороз, тем меньше вредителей доживет до весны.

- Про весь край говорить очень сложно, у нас 5 млн гектаров, все же погода хоть и была примерно похожей, но имела различия. Например, в северной части региона было мало снега, зато было достаточно холодно. Поэтому, если говорить о южной части, то есть все шансы выйти на рекордную урожайность, а про северные говорить пока рано, - поясняет «КП» - Кубань» исполняющий обязанности председателя Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Александр Шипулин. - Из того, что я вижу, как фермер, меня тревожит недостаток влаги и низкие температуры. В прошлом году из-за засухи мы не добрали порядка 20% от плановых показателей урожайности. Аграрии надеятся на весенние дожди, особенно на майские, именно они определят будущую урожайность.

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