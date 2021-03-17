Кубань лидирует в России по объемам вина и шампанского

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2021 году будет заложено 1,7 тыс. гектаров плантаций винограда. Вместе с тем, потребителю катастрофически не хватает собственного бутилированного вина.

Чтобы удовлетворить потребность покупателей, в крае растут экспортные поставки виноматериалов.

- Кубань занимает первое место в стране не только по объемам выпуска вина и шампанского, но, безусловно, и по качеству продукта. В 2020 году наши виноделы получили 42 медали на зарубежных дегустационных конкурсах, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Только за два месяца 2021 года на Кубани выпущено винзаводами 2,1 млн декалитров винодельческой продукции, в том числе 1,3 млн - вина и 576 тыс. - шампанского. В прошлом году - 21 млн декалитров, сообщает пресс-служба краевой администрации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Кубанским винам присвоят единое географическое указание

В регионе появится общий бренд (читать далее)

Завод тихих вин откроют в Крымском районе Кубани до конца 2021 года

Инвестор вложит в предприятие порядка 150 млн рублей (читать далее)