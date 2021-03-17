Фото: krd.ru.

В Краснодаре на участке улицы Ставропольской временно отключат светофоры. Электронные регулировщики не будут работать на пересечении с улицами Шевченко и Титаровской 18 марта с 10:00 до 16:00.

- Причина отключения – ремонт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - За это время проведут работы по замене оборудования.

Фото: krd.ru.

Обеспечивать безопасность движения на перекрестках будут сотрудники ГИБДД. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщалось ранее, в центре Краснодара 10 марта уже отключали светофоры. Ситуацию на дороге отслеживали специалисты Центра организации дорожного движения. Никаких происшествий на зарегистрировано.

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