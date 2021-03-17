Фото: krd.ru.

Ростехнадзор обнаружил нарушения в работе «АТЭК» после аварий на теплосетях. Ведомство организовало внеплановую проверку компании после отключения теплоснабжения у жителей Краснодара и Новороссийска. Нарушения затрагивают требования безопасности при эксплуатации тепловых установок. В частности, параметры теплоносителя не соответствовали утвержденному температурному графику, допускалась его утечка.

Фото: admnvrsk.ru

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в центре Новороссийска десятки жилых домов остались без тепла из-за аварии. По информации специалистов ОАО "АТЭК", при обходе от котельной «Южная» была обнаружена утечка в парке Фрунзе.

В перечень домов без теплоснабжения попали более 30 домов на улицах Карла Маркса, Набережной, Толстого, Советов, Губернского, Республики, Мира, Цедрика и других.

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