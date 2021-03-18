Рестораны и кафе в ТЦ на Кубани заработают с 22 марта, фудкорты закрыты

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

22 марта в Краснодарском крае открываются все кафе и рестораны с отдельными залами. Также теперь примут гостей и столовые в бизнес-центрах.

Как заявила начальник краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, ситуация с эпидобстановкой позволяет сегодня решить этот вопрос.

- За последнюю неделю мы видим уменьшение количества случаев заболевания по месту работы. Точки питания в офисах, торговых центрах мы можем открыть, — сказала она.

Тем не менее, Мария Потемкина считает, что фудкорты открывать рано. Но есть и плюс - 550 рабочих мест вновь ждут своих сотрудников.

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