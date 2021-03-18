Пять районов Кубани объявили зоной карантина

Специалисты регулярно следят за карантинным фитосанитарным состоянием территорий.
Краснодарский край попал под карантин из-за клопов-вредителей. Карантинные зоны объявили аж в пяти районах Кубани. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Коричнево-мраморный клоп – это опасный карантинный вредитель, который повреждает практически все плодовые и бахчевые культуры. Для человека он безвреден.
- Карантинные фитосанитарные зоны установлены в Сочи, Горячем Ключе, Анапе, а также Северском и Туапсинском районах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. - Карантинные меры будут действовать, пока в течение 3 лет подряд не будет выявляться паразит.
Специалисты регулярно следят за карантинным фитосанитарным состоянием территорий.
НА ЗАМЕТКУ
Насекомое способно снизить урожайность практически всех культур в 2-3 раза и единственным методом борьбы с ним является химобработка.
Сейчас, по словам специалистов, самое время бороться с вредителем. Когда температура установится выше 15 градусов тепла, уничтожать паразитов в садах, полях и на приусадебных участках в разы затратнее и проблематичнее.
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