Пять районов Кубани объявили зоной карантина

Специалисты регулярно следят за карантинным фитосанитарным состоянием территорий.

Краснодарский край попал под карантин из-за клопов-вредителей. Карантинные зоны объявили аж в пяти районах Кубани. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Коричнево-мраморный клоп – это опасный карантинный вредитель, который повреждает практически все плодовые и бахчевые культуры. Для человека он безвреден.

- Карантинные фитосанитарные зоны установлены в Сочи, Горячем Ключе, Анапе, а также Северском и Туапсинском районах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. - Карантинные меры будут действовать, пока в течение 3 лет подряд не будет выявляться паразит.

Специалисты регулярно следят за карантинным фитосанитарным состоянием территорий.

НА ЗАМЕТКУ

Насекомое способно снизить урожайность практически всех культур в 2-3 раза и единственным методом борьбы с ним является химобработка.

Сейчас, по словам специалистов, самое время бороться с вредителем. Когда температура установится выше 15 градусов тепла, уничтожать паразитов в садах, полях и на приусадебных участках в разы затратнее и проблематичнее.

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