Спорткомплекс-долгострой с 2013 года открылся в Крымске

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пропускная способность спортивного комплекса рассчитана на 500 человек ежедневно. В нем есть бассейн, который включает в себя шесть дорожек и две чаши, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Он оснащен современным инвентарем, тренажерами, душевыми и административным помещением.

Здесь можно будет проводить и региональные соревнования по плаванию.

- Новый спортивный комплекс в Крымске - долгострой с 2013 года. По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева “Жемчужина” наконец достроена, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В открытии стадиона участвовал министр физкультуры и спорта региона Алексей Чернов.

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