«Он меня преследует!»: в Сочи сотрудница стоматологической клиники заявила в полицию на начальника

Женщина надеется, что сотрудники в форме убедят начальника забыть о ней.

У 32-летней жительницы Сочи Марии Романенко (имя и фамилия изменены — Авт.) всегда много поклонников. Длинноногая шатенка сводит с ума мужчин, лишь пройдя мимо. Но один из ухажеров оказался слишком назойлив.

Все случилось в стоматологической клинике, куда женщина устроилась работать. Она выполняла свои обязанности — претензий к ее работе не было. Но в какой-то момент к ней стал приставать начальник. Флирт и недвусмысленные намеки стали происходить все чаще и чаще, что сильно тревожило Марию.

- Он пытался меня расположить к себе, но я не хотела отношений, потому с моей стороны был отказ, - объясняла девушка правоохранителям.

Марии даже пришлось сменить место работы. Но даже после увольнения руководитель клиники не может оставить в покое свою уже бывшую подчиненную.

- Он меня теперь преследует с друзьями. Продолжается это последние два года, - написала женщина в своем заявлении.

Сейчас полиция проводит разбирательства.

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